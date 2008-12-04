Путин ответил на вопрос, обещал ли он подвесить Саакашвили "за одно место"

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что если бы Тбилиси не начал войну против Южной Осетии, то РФ продолжала бы создавать условия для территориального воссоединения Грузии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер заявил сегодня в прямом теле- и радиоэфире, отвечая на вопросы россиян.

«Это (война в Южной Осетии - УНИАН) - преступление не только против России и ее граждан, осетинского народа, но, в том числе, и грузинского народа, против грузинской государственности. Грузии нанесен страшный удар по ее территориальной целостности. Ведь если бы не было этой агрессии, Россия, наверное, и далее продолжала бы усилия по созданию условий для территориального воссоединения Грузии. Просто после этой агрессии стало очевидным, что это невозможно, и надо предпринять такие действия, которые предотвратили кровопролитие в этом регионе», - сказал В.ПУТИН.

Он считает, что грузинский народ сам примет решение, какую ответственность должны понести политики, которые привели к таким последствиям.

Кроме этого, В.ПУТИН не опроверг сообщения о том, что использовал «жесткую лексику» по отношению к Президенту Грузии Михаилу СААКАШВИЛИ.

В частности, отвечая на вопрос, правда, что он обещал подвесить М.СААКАШВИЛИ "за одно место" В.ПУТИН сказал: «Почему за одно?».

Как сообщалось, французский Le Nouvel Observateur, рассказывая о встрече 12 августа в Кремле Президента Франции Николя САРКОЗИ, Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Владимира ПУТИНА, приводит ряд высказываний, якобы сделанных премьером РФ: "... Я его (СААКАШВИЛИ) повешу за яйца... Почему бы нет? Американцы ведь повесили Хусейна".