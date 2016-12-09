Лавров заявил о приостановлении военных действий в Восточном Алеппо
Сирийская армия приостановила боевые действия в Восточном Алеппо для вывода из города колонны мирных жителей.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает ТАСС.
"Сегодня активные боевые действия сирийской армии в Восточном Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и крупнейшая за все это время операция по выводу желающих мирных жителей, - отметил он. - Колонна около 8 тысяч человек. Это колоссальная операция, и маршрут у нее (колонны) протяженностью пять километров".
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Министр также отметил, что западные страны "не предоставили конкретики" по облегчению гуманитарной ситуации в городе. "США вообще не трогают "Джебхат ан-Нусру", во время всех переговоров пытались вывести ее из-под удара", отметил Лавров.
Лавров отметил, что он и государственный секретарь США Джон Керри достигли по итогам двух встреч и телефонного разговора договоренности о проведении в Женеве 10 декабря встречи военных экспертов и дипломатов для окончательного урегулирования проблемы Восточного Алеппо.