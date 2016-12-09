Лавров заявил о приостановлении военных действий в Восточном Алеппо

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, передает ТАСС.

"Сегодня активные боевые действия сирийской армии в Восточном Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и крупнейшая за все это время операция по выводу желающих мирных жителей, - отметил он. - Колонна около 8 тысяч человек. Это колоссальная операция, и маршрут у нее (колонны) протяженностью пять километров".

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Министр также отметил, что западные страны "не предоставили конкретики" по облегчению гуманитарной ситуации в городе. "США вообще не трогают "Джебхат ан-Нусру", во время всех переговоров пытались вывести ее из-под удара", отметил Лавров.

Лавров отметил, что он и государственный секретарь США Джон Керри достигли по итогам двух встреч и телефонного разговора договоренности о проведении в Женеве 10 декабря встречи военных экспертов и дипломатов для окончательного урегулирования проблемы Восточного Алеппо.