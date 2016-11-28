В ПА НАТО рассказали о давних планах России развернуть "Искандеры" в Калининграде

Об этом заявила вице-президент парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене, передает Delfi.

По ее словам, просто ракеты "Точка" устарели и были заменены новыми, но это событие Россия использует в пропагандистских целях.

"Чтобы повлиять на волю политиков НАТО, напугать людей, чтобы они не брали на себя ответственность", - говорит политик.

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"То, что рано или поздно будут развернуты "Искандеры", мы знали еще до 2012 года. Когда я работала в министерстве (обороны - Ред.), уже было ясно, что там развернуты комплексы "Точка", старая модель, с гораздо меньшим радиусом действия, и их ресурсы будут исчерпаны. И эти ресурсы закончились - они заменяются новыми", - подчеркнула Юкнявичене.

Теперь, по ее словам, России использует переброску "Искандеров" в пропагандистских целях.

"Тем не менее, для пропаганды использовано то, что (изменения - Ред.) якобы проводятся из-за приближающегося НАТО. Просто это, как всегда, обычная ложь", - подытожила вице-президент ПА НАТО.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Виктор Озеров заявил, что Россия развернет ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные системы С-400 в Калининграде.

"Искандер" - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на замену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.