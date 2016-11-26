Россия планирует развернуть в оккупированном Крыму новые системы контроля за космическим пространством

Россия планирует развернуть новые комплексы системы контроля космического пространства в аннексированном Крыму. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил (ВКС) России с испытаний, полковник Андрей Ивашина, сообщает ТАСС.

Также планируется установить такие системы на Алтае, Дальнем Востоке и в Бурятии.

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"В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развернута сеть новых комплексов системы контроля космического пространства. Это будут сети специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения. Кроме Алтайского края подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России - на Дальнем Востоке, в Республике Бурятия и в Крыму", - заявил Ивашина.

При этом, по его словам, комплексы, с введением их в действие, ВКС России будут способны постоянно контролировать околоземное пространство за всеми наклонностями и в максимальном диапазоне высот".

Ранее, президент США Барак Обама направил в Конгресс доклад о политике "сдерживания противников в космосе".

Обама отметил, что этот отчет - результат совместной работы нескольких правительственных структур, цель которой - снизить риски для США и их союзников в космосе, а также защитить права, возможности и свободу действий США в космосе.