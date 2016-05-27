Обама направил в Конгресс доклад о политике "сдерживания противников в космосе"

Как сообщается на сайте Белого дома, Барак Обама отметил, что этот доклад - результат совместной работы нескольких правительственных структур, цель которой - снизить риски для США и их союзников в космосе, а также защитить права, возможности и свободу действий США в космосе, передает kommersant.ru. Содержание доклада засекречено.

"Я передал доклад и секретное приложение, касающиеся интегрированной политики по сдерживанию противников в космосе", - говорится в письме Барака Обамы руководителям комитетов парламента по делам вооруженных сил.