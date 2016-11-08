Выборы в США: Трамп вырвал большинство голосов на первых трех участках

Об этом сообщает сайт телеканала ABC News.

Отмечается, что несколько десятков избирателей воспользовались возможностью проголосовать в полночь в штате Нью-Гемпшир, начав Избирательный день 2016 в одном из ключевых штатов, где будет решаться судьба президентской гонки.

На трех участках избиратели могли проголосовать в полночь. Результаты были объявлены сразу же через несколько минут. В частности, из 64 бюллетеней 32 были в пользу Трампа, 25 - в пользу Клинтон, и еще три - в пользу кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона.

Также избиратели вписали в бюллетенях дважды имя сенатора от Демократической партии Берни Сандерса, по одному разу - имя республиканского губернатора штата Огайо Джона Кейсика и кандидата в президенты от республиканцев в 2012 году Митта Ромни.

По данным телеканала CNN, избирательные участки по всей стране начнут открываться в 6 часов утра по местному времени (15:00 по Киеву).

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На сайте телеканала говорится, что главная борьба за победу на выборах будет происходить в штатах Аризона, Колорадо, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Юта, Вирджиния и Висконсин.

Как сообщал УНИАН, в полночь по местному времени в поселении Диксвилл Нотч (штат Нью-Гемпшир, США) избирательный участок открылся и закрылся сразу, как только проголосовали все 8 его жителей.