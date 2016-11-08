В Средиземном море спасли более тысячи мигрантов

Во время спасательной операции в понедельник, 7 ноября, в воде были найдены также десять тел погибших, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на ANSA.

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По данным Международной организации по миграции (МОМ), в 2016 году количество погибших в Средиземном море уже превысило 4220 человек, что значительно выше показателя за весь прошлый год - 3770.

По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильяма Спиндлера, наиболее опасным является маршрут из Ливии в Италию, на котором погибает один из 47 мигрантов.

Как сообщал УНИАН ранее, власти Италии сообщила в субботу о спасении в ходе спецоперации в Средиземном море более 2200 мигрантов, которые на лодках плыли в Европу. Одновременно сообщается о 10 погибших, которые были обнаружены в одной из лодок.