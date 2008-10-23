5-летний сын Лукашенко принимает рапорт у генерала (фото)

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО вместе со своим внебрачным 5-летним сыном Николаем принял участие в военных учениях «Осень-2008».

Как сообщает белорусская служба радио «Свобода»,Николай ЛУКАШЕНКО был одет в такую же камуфляжную форму, как и его отец – главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси.

«Николай ЛУКАШЕНКО наблюдал за учениями в темных очках и вместе с отцом принимал рапорты белорусских генералов», - сообщает «Свобода».

«Первое впечатление, что это некий спектакль. Я помню его пассаж, когда он говорил, что вот мой приемник, который займет после меня пост Президента. И когда мне сказали, что во время парада войск после учений – ЛУКАШЕНКО принимал этот парад - сын его в полевой форме рядом прикладывал руку к головному убору, я очень удивился такой глупости. Главнокомандующий - для чего рядом с ним сын? Для военных это всегда была торжественная процедура. Если бы я вышел к армии со своим маленьким сыном, то подумали бы, что я сошел с ума. Так как это официальная процедура подведения итогов учений. В этой процедуре он лишний. У меня нет комментария, как у генерала, как у человека, который всю жизнь отдал армии. Мне стыдно видеть такие нюансы. Я знаю, офицеры, которые сегодня служат в армии, это воспринимают весьма неоднозначно», - цитирует радио слова бывшего министра обороны Беларуси Павла КОЗЛОВСКОГО.

Справка УНИАН. В последнее время белорусский лидер А.ЛУКАШЕНКО часто стал появляться в сопровождении младшего сына. В прошлый раз Николай сопровождал отца на саммите глав государств СНГ в Бишкеке, на котором он был представлен киргизским должностным лицам.

Кроме того, А.ЛУКАШЕНКО вместе с 5-летним сыном перед телекамерами принимал участие в субботнике, посещал белорусские регионы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Николай также сопровождал Президента Беларуси в поездке на Олимпиаду в Пекин. Кроме того, глава Белорусского государства голосовал рукой сына Николая во время выборов в нижнюю палату белорусского парламента в сентябре 2008 года.

А.ЛУКАШЕНКО также имеет двух законных сыновей: старший Виктор является советником Президента Беларуси по вопросам национальной безопасности, средний Дмитрий – руководителем Президентского спортивного клуба.