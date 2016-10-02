Президент Филиппин извинился перед еврейским сообществом за нацистские высказывания

По его словам, он сравнил себя с Гитлером в ответ на аналогичное сравнение своих критиков, передает Reuters.

"В мои намерения никогда не входило оскорбить память шести миллионов убитых евреев", - сказал Дутерте в своем выступлении по телевидению.

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"Я приношу глубокие и искренние извинения еврейскому сообществу (...) Это никогда не было моим намерением, но проблема была в критике в мой адрес, где сравнивали со мной Гитлера", - отметил президент Филиппин.

Как сообщал УНИАН, скандальный президент Филиппин Родриго Дутерте сравнил себя с Гитлером. Он заявил, что некоторые критики изображают его "кузеном Гитлера". Отметив, что Гитлер убил миллионы евреев, Дутерте сказал: "На Филиппинах есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их".