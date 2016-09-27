ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Багдаде

В результате нападений погибли 17 человек и были ранены более 50 человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

Смертник подорвал себя в районе Аль-Джадида, где живут в основном мусульмане-шииты. Еще один взрыв произошел в районе Байя.

Читайте такжеВ результате взрывов в Багдаде 17 человек погибли, более 50 – ранены

Боевики ИГ часто выбирают целью своих нападений мирное население в шиитских районах Багдада.

В этом году ИГ провела целую серию атак в Багдаде и других регионах Ирака, находящихся под контролем правительства страны.

Несмотря на нападения, силы ИГ в ходе боев с правительственными войсками, поддерживаемыми западными странами, постепенно теряют территорию в Ираке.