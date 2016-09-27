ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Багдаде
22:23, 27 сентября 2016Мир
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Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде, которые произошли в этот вторник.
17 человек погибли в результате взрыва в Ираке / REUTERS
В результате нападений погибли 17 человек и были ранены более 50 человек, передает Русская служба Би-Би-Си.
Смертник подорвал себя в районе Аль-Джадида, где живут в основном мусульмане-шииты. Еще один взрыв произошел в районе Байя.
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Боевики ИГ часто выбирают целью своих нападений мирное население в шиитских районах Багдада.
В этом году ИГ провела целую серию атак в Багдаде и других регионах Ирака, находящихся под контролем правительства страны.
Несмотря на нападения, силы ИГ в ходе боев с правительственными войсками, поддерживаемыми западными странами, постепенно теряют территорию в Ираке.
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