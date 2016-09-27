Навальный рассказал о втором "кошельке Путина" (видео)

Путина с Колбиным связывают старые дружеские отношения, пишет в своем блоге российский оппозиционер Алексей Навальный. По его информации, дружили их родители, а с двухлетнего возраста они совместно проводили лето на даче.

"В 1969 году, в подростковом возрасте, по рассказам покойного отца Колбина, Петька и Володя ходили на танцы в соседнюю деревню и участвовали там в каких-то драках и потасовках", - отмечает Навальный.

С избранием Путина президентом, дела Колбина улучшились. В 2005 году Колбин стал акционером знаменитого нефтетрейдера "Гунвор", принадлежащего Геннадию "Гангрене" Тимченко. А потом провернул еще несколько удачных сделок, обеспечивших ему место в списке Форбс, а чуть позже, в 2015 году, и место в списке американских индивидуальных санкций.

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"Источник дохода Колбина крайне примитивен. Купил по знакомству за бесценок, продал задорого", - пишет Навальный.

Он приводит в пример фирму "ЯмалИнвест", где у Колбина была доля. Фирма поставляла "Газпрому" детали для трубопроводов по цене в три раза превышающей рыночную. "Газпром" мог покупать у завода напрямую, но покупал у Колбина, который и завышал закупочную стоимость.

Другой пример - "Ямал СПГ". По данным журналистов, в 2010 году Колбин покупает четверть компании (блокпакет) у "Газпромбанка": "Покупает за мизерную для такой компании стоимость 90 млн долларов. Коммерсант пишет, что вообще за 75. А зачем платить больше, если председатель совета директоров банка-продавца — Миллер, другой старинный друг Путина по мэрии".

Сделка была настолько спорной, что ее утверждают лично с Путиным на правительственной комиссии. Уже через полтора года Колбин продает свою долю уже за 526 миллионов долларов. То есть он получил 430-450 млн долларов прибыли за 18 месяцев.

"Менее, чем год назад, Колбин продал две квартиры общей площадью 600 м2 в элитном жилом комплексе на Арбате — некой даме Анне Зацепилиной. Эту даму мы уже знаем — ей уже продавали квартиры бизнесмены Тимченко и Баевский (партнер Ротенбергов). Новая владелица элитной недвижимости в солидном возрасте, у нее уже взрослые внуки и, наверное, правнуки. Ее внучку зовут Алина Кабаева", - подытожил Навальный.