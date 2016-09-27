Der Spiegel: Двойная игра Путина

Об этом пишет Кристина Хебель в статье "Двойная игра Путина", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Дмитрий Киселев задает тон. "Все показывают пальцем на Россию", - сказал ведущий государственного канала "Россия 1", за ним было изображение разрушенного грузовика ООН в Сирии. Но где же доказательства американцев, спросил Киселев. Обвинять Россию без предъявления доказательств – "это стиль американцев". "Москва выступает за полную открытость и прозрачность", - утверждал Киселёв и рассказывал легенды о "дезинформации" и "паранойе" Соединенных Штатов, чтобы, в конечном счете, потребовать открытого контроля над всеми действиями армии США в Сирии.

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Абсурдное требование – только представьте себе реакцию России, если Запад потребует этого от Москвы. Киселева не смущает то, что в своей программе "Вести недели", он еженедельно усугубляет настроения своими антизападными тирадами. Иногда он критикует Вашингтон за разжигание революций в Сирии и Украине с привлечением террористов и фашистов. Иногда он утверждает, что Россия – единственная страна, "которая может превратить США в радиоактивный пепел".

Факты? Киселёву они не нужны. Он – рупор Кремля, который борется с исламистскими террористами. Уже год президент Владимир Путин осуществляет бомбардировки Сирии. Террористов нужно убивать, прежде чем они проникнут в страну, это официальное обоснование российского руководства; согласно опросам, большинство россиян пугает возможность терактов. И в воскресенье вечером Киселёв показывает фотографии бородатых мужчин, которые стреляют из автоматов. Кто эти бойцы, к какой повстанческой группе они принадлежат, он не говорит.

Противоречить самому себе, создавать путаницу

В течение нескольких дней сирийские и российские подразделения осуществляют новые воздушные налеты на Алеппо на севере Сирии, последний крупный город, где повстанцы все еще контролируют большие территории. Там нет ни "Исламского государства" (ИГ), ни джихадистов из Джабхат Фатах аль-Шам. Даже обычно сдержанный Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил эти взрывы, назвав их "варварством" и "военным преступлением".

Фотографии гражданского населения, пострадавшего от осколочных и бочковых бомб, в российских СМИ практически не публикуют. Они показывают необычно стерильную войну. Ради этого телевизионные репортеры государственных каналов бегают по руинам и взволновано рассказывают о борьбе войск Асада с "террористами".

Кроме того, Кремль и верные ему средства массовой информации всегда предоставляют новые объяснения, такие как в случае нападения на гуманитарный конвой ООН близ Алеппо. Это извечная игра: Москва отрицает факты и публикует различные версии причин, которые противоречат представленным ранее. Сначала это был пожар, затем "террористы", позже американские беспилотники, который уничтожили грузовики ООН. "ЦРУ уничтожил гуманитарный конвой в Сирии?" – спрашивала в заголовке верная Кремлю газета "Комсомольская правда" в понедельник, хотя только лишь на 4 странице.

Око за око, зуб за зуб

Эту стратегию запутывания Россия уже использовала в украинском конфликте. Москва снова пытается посеять сомнения. Как сообщает российский блог "Лапшеснималочная", который исследует дезинформацию, министерство обороны даже опубликовало ложную информацию. В феврале власти утверждали, что Пентагон обвинил Россию в бомбардировке больницы в Алеппо. Но Министерство обороны США ничего не сообщало об этом, к тому же, в этот день в регионе не было зарегистрировано никаких атак.

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В то же время руководство России всегда отвечает новыми взаимными обвинениями – по принципу: "око за око, зуб за зуб". Пресс-секретарь МИД Мария Захарова точно знает, как использовать эту стратегию. В выходные она ответила на обвинения со стороны министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в том, что Россия намеренно затягивает войну в Сирии и виновна в военных преступлениях: "Помимо двух слов все верно: Нужно заменить Россию Великобританией, а Сирию – Ираком".

Пинг-понг обвинений: США и Запад все более резко критикуют действия России, Кремль парирует обвинения, и в его ответах иногда слышатся угрозы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник о "неприемлемом тоне" по отношению к Москве, который может нанести вред отношениям Лондона и Вашингтона с Россией.

Три миллиона евро в день

В свете этих словесных поединков, Путин понимает, что находится в сильной позиции, он превратил свою страну в авторитетное государство на Ближнем Востоке, которое действует на равных с США. Недавно Кремль даже задействовал авианосец "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии. Каждый день ВВС осуществляет примерно 50 вылетов. Тем не менее, военная миссия Путина была на руку, прежде всего, сирийскому диктатору Башару аль-Асаду, который сейчас снова может похвастаться успехами.

Но все же Путин не захочет вести войну в Сирии в течение неопределенного времени. В отличие от случая Украины, большинство россиян воспринимают это развертывание скептически. Президенту необходима среднесрочная цель, как уже отметила либеральная и независимая газета "Ведомости". Ведь, в конце концов, развертывание в Сирии обходится России примерно в три миллиона евро в день.

Об этом Киселев не говорит ни слова, несмотря на продолжающийся экономический кризис. Он предпочитает высмеивать президента США Барака Обаму. Который в своей последней речи на Генеральной Ассамблее ООН говорил "какую-то чушь".