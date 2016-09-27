Патриарх Кирилл подписал обращение о полном запрете абортов в РФ

Патриарх Московский Кирилл 27 сентября встретился с участниками российского движения "За жизнь" и движения "Православные добровольцы", собирающими подписи под обращением граждан за запрет абортов, и подписал документ. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

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Авторы обращения требуют внесения в законодательство РФ ряд изменений, направленных на запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности, а также запрет противозачаточных средств с абортивным действием.

Также они предполагают оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума».

При этом, как пишет Русская служба ВВС, пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков сообщил агентству "Москва", что в обращении речь идет не о запрете абортов полностью, а об их выводе из системы обязательного медицинского страхования.

"В этой позиции церкви нет ничего нового, она была и осталась неизменной. Но поскольку идет сбор подписей, патриарх, чтобы привлечь внимание к проблеме, как и другие люди, подписал этот документ. О полном запрете абортов пока речи не идет", - сказал Волков.

Однако в тексте на сайте Московского патриархата приводится текст обращения, который, по данным сайта, согласован с патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. В нем не упоминается система ОМС, а говорится именно о запрете абортов.

Верховный муфтий России и глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин поддержал патриарха Кирилла.