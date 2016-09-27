Глава ЕЦБ: Затягивание Brexit повлияет на Еврозону

Об этом он сказал в понедельник, 26 сентября, во время выступления в комитете Европарламента по вопросам экономики, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"Судьба Великобритании имеет влияние на экономику Еврозоны", - сказал Драги. Однако при этом глава ЕЦБ оценил рынки и экономику Европы как "устойчивые" к последствиям Brexit.

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Драги подчеркнул, что все участники общего рынка должны придерживаться единых правил. "Независимо от формы отношений, которая возникнет между Великобританией и ЕС, надо уважать целостность общего рынка", - добавил глава ЕЦБ.

Сторонники Brexit в Великобритании стремились сохранить доступ к общему рынку ЕС, однако ограничить приток мигрантов из других стран ЕС. Представители ЕС подчеркнули, что свободу передвижения людей и товаров нельзя разделять.