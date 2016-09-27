Глава ЕЦБ: Затягивание Brexit повлияет на Еврозону
Председатель Европейского центробанка Марио Драги предостерег от затягивания процесса выхода Великобритании из ЕС, поскольку, по его словам, чем дольше продлится неопределенность, тем ощутимее будут последствия.
Об этом он сказал в понедельник, 26 сентября, во время выступления в комитете Европарламента по вопросам экономики, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
"Судьба Великобритании имеет влияние на экономику Еврозоны", - сказал Драги. Однако при этом глава ЕЦБ оценил рынки и экономику Европы как "устойчивые" к последствиям Brexit.
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Драги подчеркнул, что все участники общего рынка должны придерживаться единых правил. "Независимо от формы отношений, которая возникнет между Великобританией и ЕС, надо уважать целостность общего рынка", - добавил глава ЕЦБ.
Сторонники Brexit в Великобритании стремились сохранить доступ к общему рынку ЕС, однако ограничить приток мигрантов из других стран ЕС. Представители ЕС подчеркнули, что свободу передвижения людей и товаров нельзя разделять.