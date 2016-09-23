Economist рассказал о конфликте в российской разведке из-за баз данных Демократической партии США

Две группы российских хакеров, - Fancy Bear и Cozy Bear - которых подозревали во взломе компьютерных систем Демократической партии США, скорее всего, не знали о деятельности друг друга. Об этом со ссылкой на Economist пишет Slon.

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Компания CrowdStrike, которая занимается кибербезопасностью, подозревает, что Fancy Bear имеет отношение к ГРУ Минобороны РФ. Цель этой группы состояла в том, чтобы украсть и слить информацию.

В свою очередь Cozy Bear, по данным Economist, занималась "традиционным шпионажем" и "спокойно собирала информацию". Издание считает, что эта группа работала на "другую часть российской разведки".

При этом, приводит журнал мнение компании по кибербезопасности Dell Secureworks, деятельность Fancy Bear вызвала недовольство второй группы и тех, кто стоит за ней. Без утечки переписки демократов партия не знала бы, что за ней ведется наблюдение.

Напомним, ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила российскую разведку во вмешательстве в американские выборы. Президент США Барак Обама заявлял, что Белому дому известно, что российские хакеры взламывают системы госслужащих США. Специалисты ФБР продолжают расследовать утечку информации насчет переписки представителей Демократической партии.