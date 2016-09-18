"Исламское государство" сбило сирийский военный самолет - СМИ

Военный самолет сирийского правительства был сбит в Дейр эз-Зор.

Об этом сообщает РБК со ссылкой со ссылкой на военный источник.

По его словам, это произошло во время боевого вылета против "Исламского государства". Пилот самолета, отметил собеседник агентства, погиб.

Информация о сбитом самолете правительственной армии Сирии опубликована, по данным Reuters, и агентством Amaq, которое передает информацию от имени ИГИЛ.

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Как сообщал УНИАН, 1 августа в Сирии сбит российский военно-транспортный вертолет вертолет Ми-8.

На борту вертолета находились три члена экипажа и два офицера российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.