Кокойты обвинил спецслужбы Грузии в организации теракта в Цхинвали

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты обвинил МГБ Грузии в организации теракта в Цхинвали.

Он также подтвердил гибель шести человек при взрыве на территории штаба российских миротворцев, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Автомобиль был начинен взрывчаткой. Это целенаправленный теракт, подготовленный МГБ Грузии. Этот тот же почерк, нам он хорошо известен", - сказал Кокойты.

"Погибли как военные, так и мирные жители, находившиеся в автомобиле, который был ими приобретен на грузинской территории и доставлен в штаб миротворцев для проверки, - сказал Кокойты. - Погибли, в частности, люди, которые приобрели автомобиль на грузинской стороне и перегнали его в Цхинвал".

По данным Госкомитета по информации и печати Южной Осетии, которые приводит РосБизнесКонсалтинг, автомобиль "ранее был изъят в селе Дисеви (населенном преимущественно грузинами) за нарушение правил проезда и за провоз оружия".

В Цхинвали сегодня в 16:45 мск в расположении штаба миротворцев сработало взрывное устройство. "По предварительной информации, была взорвана машина УАЗ , непосредственно припаркованная к зданию, где находится руководство миротворцев", - сообщила глава комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева. Шесть человек погибли сразу, четверо были ранены, один из них позже умер в больнице.