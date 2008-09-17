Война в Грузии заставила Европу вспомнить про африканский газ

Европейский Союз оказал поддержку в 15 млрд. евро Нигерии на Транс-Сахарский газопровод.

Об этом пишет сегодня британская газета “The Financial Times”.

По данным издания, решение о поддержке Нигерии стало ответом на намерения российского “Газпрома” получить доступ к нигерийским запасам газа как части стратегии усиления своего влияния на поставки газа в Европу.

Раньше в сентябре, сообщает издание, “Газпром” также пообещал поддержку в строительстве газопровода длиной в 4300 км, подписав в Москве Меморандум о взаимопонимании с государственной нигерийской национальной нефтяной корпорацией о сотрудничестве в разработке газовых месторождений, добычи газа и транспортировке.

“The Financial Times” сообщает, что комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС, который посетил на прошлой неделе Нигерию, признал, что европейские правительства не спешили с поддержкой Транс-Сахарского газопровода в прошлом, однако выразил убеждение, что после грузинского конфликта ситуация изменится.

“В ЕС, в частности, после Грузии, также большой спрос от стран-членов на диверсификацию, реальную диверсификацию поставок”, - заявил А.ПИБАЛГС корреспонденту газеты после встреч с властями Нигерии в Абудже.

“Правительства ЕС однозначно обеспокоены слишком сильной зависимостью от России”, - добавил комиссар.

Комиссар также отметил, что Евросоюз готов помочь в осуществлении технико-экономического обоснования, на что может выделить средства Европейский инвестиционный банк.

А.ПИБАЛГС также развеял слухи о том, что “Газпром” может получить доминирующую позицию в Нигерии, поскольку, по его словам, большинство газовых запасов страны уже находятся под контролем совместных предприятий западных компаний и Нигерийской национальной нефтяной корпорации.

Транс-Сахарский газопровод может поставлять 20 млрд. кубометров газа в год в Европу с 2016 года.

На сегодняшний день ЕС ежегодно потребляет около 300 млрд. кубометров газа в год. Эта цифра до 2030 года, по оценкам экспертов, может удвоиться.

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет (саммит председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) на своем заседании 1 сентября этого года, в ходе которого рассматривал ситуацию в Грузии, принял выводы, в которых пришла к заключению о необходимости усиления диверсификации поставок энергоресурсов в Евросоюз.