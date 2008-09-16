Белорусский ОМОН избил кандидатов в депутаты

16 сентября в Минске была разогнана акция, приуроченная к годовщине исчезновения лидеров оппозиции Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Сотрудниками ОМОНа были жестоко избиты кандидаты в депутаты парламента, в том числе лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, зампредседателя Партии Белорусский народный фронт Винцук Вячорка, его сын Франак Вячорка и другие. Омоновцы разорвали европейские и национальные флаги, сообщает сайт Хартия-97.

На Октябрьскую площадь Минска сегодня вышли более 50 активистов оппозиции. С портретами похищенных Виктора Гончара и Анатолия Красовского стояли лидер партии БНФ Лявон Барщевский, его заместители Виктор Ивашкевич и Винцук Вячорка, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, лидер Партии коммунистов Белорусской Сергей Калякин, правозащитник Олег Волчек, дочь бывшего политзаключенного Ольга Козулина, молодежные лидеры Максим Винярский и Франак Вячорка, бывший политзаключенный Андрей Ким, один из лидеров Белорусской социал-демократической партии Игорь Рынкевич и другие. На акцию вышла также супруга похищенного вице-спикера Верховного Совета 13 созыва Зинаида Гончар. Многие из участников акции являются кандидатами в депутаты парламента. По сведениям Reuters, в акции участвовали 40 человек.

Кроме портретов похищенных люди держали в руках европейские и бело-красно-белые флаги. Они успели простоять на площади всего 5 минут. Затем против участников акции были выставлены десятки сотрудников ОМОНа.

Людей вытеснили с площади. Затем омоновцы вели их под конвоем. На перекрестке улиц Интернациональная и Янки Купалы участники акции остановились и заявили, что не намерены двигаться дальше. После этого омоновцы набросились на людей, отбирали у участников акции портреты, разрывали национальные и европейские флаги. Людей били дубинками по ногам и по телу. Заместителю Партии БНФ Винцуку Вячорке омоновцы разбили очки. Был жестоко избит его сын, молодежный лидер Франак Вячорка.

28 сентября в Белоруссии должны пройти парламентские выборы, которые Reuters называет экзаменом для властей страны. В выборах будут участвовать и оппозиционные кандидаты.

Во второй половине августа по решению президента Александра Лукашенко из белорусских тюрем были освобождены нескольких политических заключенных, в том числе бывший кандидат в президенты Александр Козулин.

В преддверии выборов США смягчили санкции для двух белорусских предприятий, а Евросоюз заявил о готовности пересмотреть запрет на въезд на свою территорий для нескольких правительственных чиновников, в том числе и для президента Белоруссии.

На западе с 1990-х годов не была признана ни одна из проходивших в Белоруссии избирательных кампаний. В действующем сейчас парламенте, избранном в 2004 году, нет ни одного противника президента Лукашенко, напоминает Лента.ру.