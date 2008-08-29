Турция пригрозила ввести экономические санкции против России

Турция может применить к России экономические санкции, в том числе ограничивающие торговлю между странами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Курзад Тузмен (Kursad Tuzmen). Его слова передает агентство AFP.

Санкции против России связаны с недовольством Турции по поводу беспричинных, по мнению турецкой стороны, задержек на российских таможнях грузовиков с турецкими товарами. Экспортеры жаловались на длительные проверки, из-за которых водителям грузовиков приходилось днями ожидать разрешения на въезд в страну.

На вопрос о том, не связаны ли действия российской стороны с негативной реакцией Турции на войну в Южной Осетии и признанием независимости Абхазии и Южной Осетии, Курзад Тузмен ответил, что не хотел бы описывать происходящее как "возмездие". Ранее Турция поддержала позицию Грузии, однако воздерживалась от открытого осуждения действий России.

Лента.ру