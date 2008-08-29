Маккейн выбрал в вице-президенты молодую женщину с пятью детьми

Кандидат в президенты США Джон Маккейн официально объявил, что выбрал в качестве кандидата в вице-президенты губернатора Аляски Сару Пэлин. Это заявление он сделал в выступлении перед избирателями штата Огайо.

Маккейн пояснил, что мог выбирать из большого количества опытных и талантливых политиков-республиканцев. Он подчеркнул, что Пэлин обладает безупречной репутацией и прекрасным опытом в распределении средств налогоплательщиков.

Сара Пэлин заявила, что предложение Джона Маккейна стало для нее большой честью. Она пообещала приложить все усилия, чтобы помочь сенатору победить на выборах.

За несколько часов до выступления Маккейна телеканал CNN со ссылкой на источники в Республиканской партии сообщил, что напарницей кандидата станет Пэлин.

У 44-летней Сары Пэлин - пятеро детей: двое сыновей и три дочери. Её старший сын служит сейчас в армии, этой осенью его часть отправится в Ирак. Она была избрана на пост губернатора штата Аляска в 2006 году, став самым молодым губернатором этого штата. В случае победы Джона Маккейна на президентских выборах она станет первой женщиной - вице-президентом США.

Выбор Маккейна стал неожиданностью для аналитиков. Его решение назвали сильным ходом: политологи предполагают, что Пэлин сможет привлечь на сторону Маккейна сторонниц выбывшей из борьбы Хиллари Клинтон, не желающих голосовать за Барака Обаму.

В минувшую субботу соперник Маккейна Барак Обама выбрал в качестве напарника сенатора Джо Байдена.

Лента.ру