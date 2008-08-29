Пчелы Ющенко наносили Адамкусу кадушку меда

Президент Литвы Валдас Адамкус уже несколько лет пользуется подарком своего украинского коллеги Виктора Ющенко. Однако сам присматривать за подаренными ульями так и не научился. Об этом Адамкус рассказал в интервью газете Украина молодая.

“...пчеловодом, с подачи Виктора Ющенко, мне пока еще не удалось стать, - пожалел Адамкус. - Несколько лет назад он мне подарил три улья. Некоторое время они стояли у моего дома. Но потом я убедился, что квалифицированно присматривать за ними не смогу. И передал ульи в Музей пчеловодства в Ингалинском национальном парке. Зато теперь, когда заезжаю в музей, меня угощают медом из моих ульев. Вот и в этот четверг (вчера, 28 августа. — Авт.) еду в Ингалину, оттуда уже сообщили, что приготовили мне кадушку меда”.