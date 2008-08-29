В ответ на санкции ЕС Москва может перекрыть нефть Польше?

Правительство России может предложить, по меньшей мере, одной нефтяной компании сократить поставки нефти в Европу в ответ на угрозы введения санкций, связанных с позицией России в грузино-югоосетинском конфликте.

"Начали циркулировать слухи" о вероятном сокращении поставок через нефтепровод "Дружба", который обеспечивает нефтью Польшу и Германию, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Согласно данным британских изданий, сокращение поставок может произойти уже с 1 сентября этого года.

Между тем, как сообщал УНИАН, «ЛУКОЙЛ» отрицает информацию о том, что компания сократит поставки нефти в Западную Европу по распоряжению правительства России.

«ЛУКОЙЛ» поставляет в Западную Европу такое же количество нефти, как и прежде… Мы не получали никаких распоряжений от правительства», - сказал представитель компании, передает Reuters.

Напомним, 28 августа британская газета Daily Telegraph написала, что российское правительство выдало распоряжение о сокращении поставок нефти в Западную Европу одной из российских нефтяных компаний и что, скорее всего, этой компанией является «ЛУКОЙЛ».

Следует отметить, накануне глава МИД Франции Бернар КУШНЕР заявил, что ЕС намерен рассмотреть возможность введения санкций в отношении России в связи с событиями в Южной Осетии и Грузии.

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ назвал эту идею продуктом "больного воображения", а постоянный представитель РФ в Евросоюзе Владимир ЧИЖОВ призвал Евросоюз воздержаться от введения санкций в отношении Москвы. По мнению В.ЧИЖОВА, санкции могут негативно отразиться на самом Евросоюзе, причем в равной, если не в большей, степени, чем на России.

Справка УНИАН. Компания ЛУКОЙЛ работает в Украине с 1999 года и на сегодняшний день представлена: ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» - розничная сеть, ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» и ООО «Карпатнефтехим» (ЗАО «ЛУКОР») – нефтехимпереработка.

Чистая прибыль ОАО "ЛУКОЙЛ" по стандартам US GAAP выросла в первом полугодии 2008 года на 91,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,29 миллиарда долларов, говорится в отчете одной из крупнейших российских нефтяных компаний, передает РИА «Новости».

Выручка ЛУКОЙЛа при этом выросла на 59% - до 56,89 миллиарда долларов.

Показатель EBITDA составил за отчетный период 11,08 миллиарда долларов, что на 74,5% больше, чем в январе-июне 2007 года.

Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию выросла с 4,59 доллара в первом полугодии 2007 года до 8,7 доллара в этом году.

Уставный капитал ЛУКОЙЛа составляет 21,26 миллиона рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 0,025 рубля. 20% акций принадлежат американской ConocoPhillips. Президент ЛУКОЙЛа Вагит АЛЕКПЕРОВ, по состоянию на 12 мая 2008 года, прямо и косвенно являлся держателем 20,4% акций компании.