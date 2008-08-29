ЕС не будет вводить санкции против России - источник

Евросоюз на ближайшем саммите в Брюсселе не будет вводить санкции против России. Об этом заявил неназванный высокопоставленный французский дипломат. Его слова приводит Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Французский дипломат заявил, что "время введения санкций, определенно, еще не пришло". Напомним, внеочередной саммит ЕС должен состояться в понедельник, 1 сентября 2008 года. На нем страны - члены Евросоюза планируют обсуждать ситуацию на Кавказе и то, какие меры примет европейское сообщество против действий России, которые многие воспринимают как агрессию против Грузии.

О возможных санкциях впервые сказал глава французского МИДа Бернар Кушнер (Франция в настоящее время председательствует в Евросоюзе). Он уточнил, что Париж выступает против подобных мер, а предложение ввести санкции против РФ поступило от других стран ЕС. Позже стало известно, что на саммите будут рассмотрены две резолюции: наиболее мягкая по отношению к РФ была подготовлена Италией, а самую жесткую, подразумевающую обширные экономические санкции, составили в Польше.