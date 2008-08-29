Совет Европы просит РФ и Грузию рассказать об использованном оружии

Раскрыть информацию о типе и количестве примененных вооружений призывает стороны грузино-осетинского конфликта комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг. "Обе стороны должны декларировать, какие боеприпасы, бомбы и артиллерийские снаряды они использовали, когда они применили их и в каком направлении были выпущены эти снаряды", - заявил Хаммарберг. Об этом пишет Лента.ру.

По оценкам экспертов независимого Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), дорогое высокоточное оружие в ходе конфликта Россией практически не применялось. Эксперты подчеркивают, что российские войска использовали обычные снаряды и бомбы, в том числе и те, срок службы которых уже истек. Командование РФ отвергло обвинения в использовании кассетных бомб при бомбардировках Грузии.