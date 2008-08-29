Заявление Путина рассмешило США

Официальный представитель Государственного департамента США Роберт ВУД опроверг обвинения премьер-министра России Владимира ПУТИНА в умышленном создании военного конфликта в Грузии ради перевеса одного из претендентов на пост Президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом Р.ВУД заявил 28 августа на брифинге в Вашингтоне (стенограмма брифинга размещена на официальном сайте Государственного департамента США – УНИАН).

«Любые утверждения, что США спровоцировали этот конфликт, смешны. Нужно сосредоточиться на том, что сделала Россия. Россия все еще занимает часть территории Грузии. И делает это в нарушение своих обязательств в рамках перемирия. Мы хотим видеть, что Россия выполняет свои обязательства. Утверждения, что Соединенные Штаты делали что-то для подстрекательства этого конфликта, как я сказал, только смешны», - сказал Р.ВУД.

Официальный представитель Госдепартамента США также отметил, что не располагает сведениями о присутствии американских граждан в зоне военного конфликта в Грузии. «Я не располагаю сведениями, находились там американские граждане или нет», - отметил он. В то же время, по его словам, сейчас американские военнослужащие активно привлекаются к оказанию гуманитарной помощи гражданам Грузии.

По мнению Р.ВУДА, Россия сейчас проводит огромную работу по самоизоляции. «Как неоднократно говорилось, Россия знает, что ей нужно делать. Прежде всего, необходимо прекратить обвинения других в той агрессии, которую осуществила против соседней страны. Международное сообщество обратилось к России с требованием об установлении перемирия. Россия подписала перемирие, и мы хотим увидеть, как она это делает, как выводит свои силы из Грузии и чтобы это было сделано незамедлительно», - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр России Владимир ПУТИН в интервью американской телекомпании CNN 28 августа обвинил администрацию США в умышленном создании военного конфликта в Грузии ради перевеса одного из претендентов на пост Президента США.

«У нас есть серьезные основания полагать, что прямо в зоне боевых действий находились граждане Соединенных Штатов. И если это так, если это подтвердится, это очень плохо. Это очень опасно, и это ошибочная политика. Но если это так, то данные события могут иметь и внутриполитическое американское измерение. Если мои догадки подтвердятся, то тогда возникают подозрения, что кто-то в Соединенных Штатах специально создал этот конфликт с целью обострить ситуацию и создать преимущество в конкурентной борьбе для одного из кандидатов в борьбе за пост Президента Соединенных Штатов. И если это так, то это не что иное, как использование так называемого административного ресурса во внутриполитической борьбе, причем в самом плохом - в кровавом его измерении», - сказал В.ПУТИН.