Лукашенко поддержал Медведева, но о признании Осетии и Абхазии умолчал

Президент Беларуси Александр Лукашенко огласил свою позицию по признанию Россией Южной Осетии и Абхазии. Соображения Лукашенко содержатся в послании президенту России Дмитрию Медведеву. В нем президент Беларуси выражает поддержку российской позиции по вопросу о статусе республик и подчеркивает, что "в сложившейся ситуации у России не было иного морального выбора", сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко также заверил Медведева, что Беларусь остается "надежным и последовательным союзником России", а также что вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии должен быть рассмотрен Советом коллективной безопасности Организации договора по коллективной безопасности. В состав ОДКБ входят, помимо России и Беларуси, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

При этом о признании Южной Осетии и Абхазии Беларусией Лукашенко не сказал ни слова.

27 августа посол России в Беларуси отметил, что в Москве ожидают поддержки Минска в вопросе о статусе республик и признания их белорусским руководством. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа. Беларусь отреагировала на решение Кремля одной из последних - США и страны ЕС высказали свою позицию почти сразу, осудив действия российского руководства.

Как отмечает Лента.ру, Беларусь не спешила с оценкой ситуации и во время войны в Южной Осетии. Белорусский президент прокомментировал действия России через неделю после окончания активных боев.