Крупнейшая утечка радиации за всю историю Бельгии

Из-за утечки радиоактивного йода жителям юга Бельгии рекомендовано временно не употреблять в пищу местные сельхозпродукты и не использовать свежую траву на корм скоту. С таким заявлением выступило в четверг вечером Федеральное агентство по контролю за атомной энергетикой.

Как передает ИТАР-ТАСС, утечка радиоактивного йода произошла в воскресенье в Институте радиоактивных веществ Флеруса на юге Бельгии. Первая информация об утечке поступила в СМИ лишь на следующий день, однако изначально утверждалось, что объем выброса незначителен и не оказывает никакого влияния на окружающую среду.

Лишь в четверг поздно вечером бельгийский телеканал РТБФ озвучил заявление Федерального агентства по контролю за атомной энергетикой, которое по итогам тестов образцов растительности на прилегающей к Флерусу территории обнаружила в них повышенное содержание радиоактивного изотопа йода. В результате этому инциденту присвоена третья степень радиологической угрозы по 7-балльной шкале.

Этот инцидент признан крупнейшей утечкой радиоактивного вещества за всю историю бельгийской атомной энергетики и промышленности. Работа Института радиоактивных веществ остановлена.

В то же время бельгийские власти уже заверили население, что реальной радиологической угрозы нет, и все предпринимаемые меры следует рассматривать исключительно как меры предосторожности.

ICTV