Ливийский истребитель потерпел крушение в окрестностях Бенгази - Al Jazeera

По данным телеканала Al Jazeera, военный самолет входил в состав сил, подконтрольных генерал-лейтенанту Халифе Хафтару, сообщает ТАСС.

Сообщается, что пилот - полковник ВВС Идрис аль-Обейди - скончался от полученных травм. Информация о причинах крушения пока не поступала. Инцидент произошел во время рейда на позиции экстремистов в пригороде Бенгази - Эль-Куварше.

Читайте такжеВ Ливии в результате взрыва на складе боеприпасов погибли 20 гражданских - СМИ

О начале решающего этапа операции по освобождению Бенгази от боевиков из группировки "Исламское государство" и связанных с "Аль-Каидой" вооруженных формирований Хафтар объявил в конце мая.