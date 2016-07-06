Ливийский истребитель потерпел крушение в окрестностях Бенгази - Al Jazeera
15:45, 06 июля 2016Мир
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Истребитель ВВС Ливии потерпел крушение в окрестностях второго по величине городе страны - Бенгази (1 тысяча км к востоку от столицы Триполи).
REUTERS
По данным телеканала Al Jazeera, военный самолет входил в состав сил, подконтрольных генерал-лейтенанту Халифе Хафтару, сообщает ТАСС.
Сообщается, что пилот - полковник ВВС Идрис аль-Обейди - скончался от полученных травм. Информация о причинах крушения пока не поступала. Инцидент произошел во время рейда на позиции экстремистов в пригороде Бенгази - Эль-Куварше.
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О начале решающего этапа операции по освобождению Бенгази от боевиков из группировки "Исламское государство" и связанных с "Аль-Каидой" вооруженных формирований Хафтар объявил в конце мая.
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