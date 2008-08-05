В Польше во время урагана погибла девушка

Один человек погиб, четверо ранены, двое пропали без вести в результате бури, пронесшейся над Польшей, сообщает польская Служба спасения. В Легионово на автомобиль, в котором находилась 15-летняя девушка, упало дерево. Пострадавшая была доставлена в госпиталь, однако врачи ее спасти не смогли - девушка скончалась.

В Варшаве дерево упало на машину, ранены женщина с ребенком.

Еще два человека ранены в результате буйства стихии в Силезии. На реке Сан буря перевернула лодку, в которой находились двое молодых людей. Как сообщает Служба спасения, на месте ЧП идет спасательно-поисковая операция, молодые люди считаются пропавшими без вести.

В Силезии двухчасовой дождь сопровождался шквальным ветром. Сломаны деревья, повреждены автомобили. В окрестностях Тешина ветер сорвал крышу здания площадью почти две тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости.

На шахте «Янковице» администрация приняла решение эвакуировать из забоя 306 шахтеров в связи с отсутствием электроэнергии - в шахте перестали работать вентиляторы. В Подлясском воеводстве 25 тыс. хозяйств остались без электроэнергии.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие часы ситуация может ухудшиться. В Поморье на берегу Балтийского моря порывы ветра будут достигать 90 километров в час.

Газета.ру