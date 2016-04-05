Франция решила вернуть Панаму в черный список офшоров

Об этом заявил министр финансов Франции Мишель Сапен, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro. "Франция решила внести Панаму в список стран, с которыми мы не сотрудничаем, со всеми последствиями для тех, которые имеют с ней соглашения", - сказал он.

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Мишель Сапен добавил, что Франция ошибочно считала Панаму страной, способной "придерживаться основных международных принципов".

Ранее сообщалось, что президент Франции пообещал, что следственные органы будут расследовать информацию относительно налоговых мошенничеств с документами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, если они будут касаться французских граждан.

Как известно, с одной из самых засекреченных компаний мира – панамской юридической фирмы Mossack Fonseca - просочились 11 млн документов.

Благодаря масштабно утечке конфиденциальных документов стало известно, как богатые и влиятельные лица используют офшорные зоны, чтобы скрыть свое состояние.