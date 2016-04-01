Кадыров рассказал об уничтожении большинства чеченцев, воевавших в Сирии

"Сейчас у нас есть информация, что большинство чеченцев погибли там. Потому что арабы, которые там воюют, и другие национальности, вперед пускали мясо — чеченцев: у вас практика, у вас опыт, давай, чеченец, воюй… Около 200 наших чеченцев осталось в Сирии. Они приехали из Европы. Есть бандгруппы по 20 человек, по 30 человек", — цитирует РИА Новости Рамзана Кадырова, назначенного 25 марта исполняющим обязанности главы республики.

Кадыров считает, что западные спецслужбы используют находящихся в Европе выходцев из Чечни.

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"Они их специально держат. Они завязаны со спецслужбами. Они им разрешают все: дают оружие, готовят их к чему-то. У нас десятки и даже сотни тысяч людей проживают в Европе, в Турции, в Украине, везде", — сказал глава Чечни.

По словам Кадырова, "из республики редко кто уезжает воевать за границу".

"Мы контролируем всех. Редко бывает, что выезжают именно воевать", — сказал глава республики.

По разным данным, от двух до трех тысяч российских граждан причастны к деятельности международных террористических организаций на Ближнем Востоке.