Сирийская оппозиция считает неблагоприятными условия для возобновления переговоров
Высший комитет по переговорам, который объединяет представителей умеренной сирийской оппозиции, считает "неблагоприятными" условия для возобновления переговоров по мирному урегулированию сирийского конфликта.
Об этом в пятницу, 4 марта, заявил председатель Комитета Рияд Хиджаб, передает Deutsche Welle.
Причинами этой позиции он назвал осаду городов и неудовлетворительный доступ к гуманитарной помощи.
Несмотря на режим прекращения огня, который продолжается уже неделю, по примерно 50 "освобожденных районах" было нанесено 90 авиаударов. Правительственные войска и их союзники продолжают использовать осаду городов как "оружие", сказал Хиджаб.
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По этим причинам оппозиция еще не решила, будет ли участвовать в переговорах в Женеве, которые должны возобновиться 9 марта, заявил председатель Высшего комитета по переговорам. Ее окончательное решение будет зависеть от развития событий.
Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который вступил в силу 27 февраля. Авиаудары продолжатся по позициям террористических группировок. Однако сирийские повстанцы заявляют, что российская авиация вместе с армией Асада продолжают периодические атаки на оппозиционные силы.