Сирийская оппозиция считает неблагоприятными условия для возобновления переговоров

Об этом в пятницу, 4 марта, заявил председатель Комитета Рияд Хиджаб, передает Deutsche Welle.

Причинами этой позиции он назвал осаду городов и неудовлетворительный доступ к гуманитарной помощи.

Несмотря на режим прекращения огня, который продолжается уже неделю, по примерно 50 "освобожденных районах" было нанесено 90 авиаударов. Правительственные войска и их союзники продолжают использовать осаду городов как "оружие", сказал Хиджаб.

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По этим причинам оппозиция еще не решила, будет ли участвовать в переговорах в Женеве, которые должны возобновиться 9 марта, заявил председатель Высшего комитета по переговорам. Ее окончательное решение будет зависеть от развития событий.

Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который вступил в силу 27 февраля. Авиаудары продолжатся по позициям террористических группировок. Однако сирийские повстанцы заявляют, что российская авиация вместе с армией Асада продолжают периодические атаки на оппозиционные силы.