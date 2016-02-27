В Москве задержали сотрудников "Открытой России" Ходорковского

Вместе с ними был задержан водитель одной из машин, передает Медуза.

Как сообщается в твиттере организации, полиция заявила, что автомобили находятся в розыске. Активисты были доставлены в ОВД «Басманный». Полиция приступила к досмотру машин.

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27 февраля накануне трансляции марша: наших ребят, выехавших от офиса на 2 машинах, тормозят: угон, ОВД, все дела pic.twitter.com/7abCdqxGyV — Открытая Россия (@openrussia_org) February 26, 2016

«Открытая Россия» сообщает, что в отделение полиции прибыл сотрудник управления МВД по противодействию экстремизму Алексей Окопный.

У задержанных изъяли проектор, ноутбук и флешки, передает «ОВД-Инфо».

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Немировская рассказала Дождю, что сотрудники «Открытой России» ехали делать акцию памяти убитого политика Бориса Немцова.