В Москве задержали сотрудников "Открытой России" Ходорковского

03:45, 27 февраля 2016
Мир
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В Москве полиция в ночь на 27 февраля задержала пятерых сотрудников движения «Открытая Россия», когда они ехали из офиса организации на двух машинах. 

twitter.com/openrussia_org

Вместе с ними был задержан водитель одной из машин, передает Медуза.

Как сообщается в твиттере организации, полиция заявила, что автомобили находятся в розыске. Активисты были доставлены в ОВД «Басманный». Полиция приступила к досмотру машин.

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«Открытая Россия» сообщает, что в отделение полиции прибыл сотрудник управления МВД по противодействию экстремизму Алексей Окопный.

У задержанных изъяли проектор, ноутбук и флешки, передает «ОВД-Инфо».

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Немировская рассказала Дождю, что сотрудники «Открытой России» ехали делать акцию памяти убитого политика Бориса Немцова. 

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