Кроме Немцова в РФ планировали убить еще троих оппозиционных деятелей - СМИ

На убийство "нежелательных" оппозиционных деятелей – Бориса Немцова, Михаила Ходорковского, Ксении Собчак и Алексея Венедиктова был объявлен своеобразный "тендер" стоимостью 15 миллионов рублей. Об этом идет речь в расследовании "Новой газеты".

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"Когда есть нежелательный объект, чье существование портит жизнь "правильным людям", в среде тактических боевых групп, окопавшихся в Москве, бросается клич: такой-то за столько-то. Далее: кто первый успел — тому и деньги", - объясняют авторы материала понятие "тендера" в этом контексте.

По их информации, в августе 2014 года был объявлен тендер на четыре фамилии: Борис Немцов, Михаил Ходорковский, Алексей Венедиктов, Ксения Собчак.

Учитывая, что "список для Чечни удивителен, поскольку никаких финансово-политических терок с этими людьми республика не имела. Как бы то ни было, известна цена — 15 млн рублей", журналисты пришли к очередному опровержению официальных мотивов преступления.

"То, что пытается представить общественности защита обвиняемых, не выдерживает критики. Будто бы главный мотив — религиозный, поскольку Немцов выражался нелицеприятно по поводу пророка и Аллаха после расстрела сотрудников журнала "Шарли Эбдо". Это — ложь. Во-первых, согласно показаниям подо­зреваемых, готовить убийство они начали задолго до январского расстрела сотрудников французского журнала, а во-вторых, подозреваемые, объясняя свои мотивы, указывали последовательно следующее: Немцов был оппозиционером, который готовил "какой-то марш", во-вторых, он поддерживал Украину, в-третьих, находился "на содержании у Обамы", в-четвертых, ругался на лидера России", - говорится в статье.

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Как, где и каким образом все эти действия производились, допрашиваемые не поясняют, очевидно, потому, что, скорее всего, стали объектом пропагандистской обработки, предполагают авторы материала.

Возвращаясь к истории с Борисом Немцовым, издание отмечает, что После провала на Большом Москворецком (киллера арестовали) "тендер" был снят.

"Люди, объявившие тендер, начали поджимать — с этими вестями, судя по всему, и появился в конце февраля офицер МВД Чечни Шаванов. Поэтому было решено "исполнять" в любом случае. Деталь: для слежки использовалось четыре автомобиля, включая "Мерседес" с номерами а007ар, на котором, предположительно, разъезжал Руслан Геремеев (замкомбата батальона ВВ РФ - УНИАН)", - рассказывают журналисты.

Авторы расследования отмечают, что открытыми остаются ряд вопросов: "Кто внушил этим людям подобные мысли? Кто поставил "на заказ" тендер с фамилиями, которые не соответствуют чеченской повестке дня? Что известно бывшему замначальника ФСО и нынешнему командующему внутренними войсками России генералу Золотову, чьи подчиненные предположительно ездили на "стрелку" в Джалку, а он сам очень долго не отвечал на запрос СК об их статусе? Почему ФСО России не предоставила записи с видеокамер, которыми утыкана Красная площадь и стены Кремля, и следствию приходится рассчитывать только на одно видео, снятое камерой ТВЦ (муниципальная камера на мосту оказалась повернута в небо)? И, наконец, почему даже глава СКР не дает допросить замкомандира батальона ВВ России Руслана Геремеева?"

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