Билл Гейтс поддержал требования ФБР взломать iPhone по делу о стрельбе в Калифорнии

«Это конкретный случай, когда правительство просит о доступе к информации. Они не просят о некоей общей вещи, они говорят о конкретном случае», — сказал Гейтс в интервью Financial Times.

Запрос о взломе устройства Apple ничем не отличается от, например, запроса об информации от телефонной компании или банка, считает Гейтс: «Давайте представим, что банк заклеил дисковод и сказал: «Не заставляйте меня отклеивать ленту, потому что тогда вы заставите меня делать это много раз», пишет Росбалт.

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Позиция Гейтса идет вразрез с точкой зрения других высокотехнологичных компаний, подчеркивает FT. Так, на сторону Apple ранее уже встали Facebook, Twitter, WhatsApp и Google.

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла публично не комментировал этот вопрос. Однако заявление о взломе выпустила Reform Government Surveillance (RGS) — организация, которая борется за ограничение полномочий правительства в сборе информации пользователей. В сообщении RGS, членом которой является и Microsoft, говорится, что IT-компании считают важной борьбу с терроризмом, однако от них не следует требовать создавать лазейки для собственных технологий, позволяющих держать в сохранности личные данные клиентов.

Решение о том, что Apple должна помочь ФБР взломать телефон Сайеда Фарука, участвовавшего в теракте в калифорнийском Сан-Бернардино, принял окружной суд Лос-Анджелеса. В ответ глава Apple Тим Кук сказал, что запрос угрожает безопасности клиентов, а его последствия «находятся далеко за рамками правового поля». Компания отказалась исполнять решение суда и решила подать на него апелляцию.