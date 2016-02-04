В Греции - забастовка против пенсионной реформы: парализован транспорт, закрыты школы и больницы (фото)

В городах не работает общественный транспорт. Также закрыты школы и больницы, врачи принимают пациентов только для оказания экстренной медицинской помощи. К забастовке присоединились таксисты.

Согласно договоренностям с международными кредиторами о предоставлении Греции финансовой помощи, Афины должны в этом году урезать расходы на выплаты пенсий на 2 млрд долларов. Это означает, что максимальная пенсия будет снижена с 2,7 тысяч евро до 2,3 тысяч, а базовая - до 384 евро, передает Русская служба ВВС.

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Правительство заявляет, что намерено защитить пенсионеров настолько, насколько это будет возможно.

Однако профсоюзы утверждают, что компромисс, на который власти идут для получения финансовой помощи, только ухудшит экономическую ситуацию в стране и приведет к росту безработицы.

В декабре греческий парламент принял бюджет, в котором зафиксировано сокращение государственных расходов на 5,5 млрд евро и рост налоговых поступлений более чем на 2 млрд евро.