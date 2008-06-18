В США пройдет всеобщая перепись мусульман

Ряд американских правозащитных и статистических организаций проведет этим летом перепись мусульман на территории США, пишет 17 июня USA Today.

Организаторы считают, что новое исследование позволит составить более точное представление о количестве и этнической принадлежности американских мусульман. В частности, предполагается более тщательно заниматься поиском мест, где проходят молитвы, а также включить в результаты исследования ряд исламских сект, ранее в переписи не учитывавшихся. Результаты исследования будут опубликованы в начале 2009 года.

Как отмечает издание, похожее исследование было проведено Советом по американо-исламским отношениям (The Council on American Islamic Relations - CAIR) в 2001 году. Тогда в переписи участвовали прихожане более чем 1200 американских мечетей - около двух миллионов мусульман. Основываясь на этих данных, CAIR предположило, что в общей сложности в США проживает около 6-7 миллионов мусульман.

Также было установлено, что 33 процента американских мусульман являются выходцами из Южной Азии, 30 процентов - афроамериканцы и 25 процентов - арабы. Кроме того, в отчете отмечается, что по сравнению с 1994 годом число приверженцев ислама в США выросло более чем на 300 процентов.

Лента.ру