Керри: резолюция ООН шире открывает "дверь" для сотрудничества США и РФ по Сирии

Не рассматривать более широкое сотрудничество в борьбе против ИГИЛ было бы контрпродуктивным, заявил госсекретарь США Джон Керри.

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"Я обсуждал эту инициативу с президентом Путиным и несколько раз — с министром иностранных дел Лавровым. Теперь, когда у нас есть резолюция ООН, которая должна запустить процесс (урегулирования, - ред.), эта дверь открылась намного шире. Для нас стало намного важнее рассмотреть пути сотрудничества", — цитируют Керри "РИА Новости".

"Было бы контрпродуктивным не рассматривать как можно скорее более широкое сотрудничество в борьбе с ИГ", — сказал Керри.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы уничтожить ИГИЛ как можно скорее. Мы можем сделать это с помощью эффективного сотрудничества, но мы также должны сделать так, чтобы оппозиция знала, что это не суррогат поддержки режиму Асада, не попытка поддержать его задним числом", — подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщалось, в ночь на 19 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по мирному урегулированию конфликта в Сирии.