Землетрясение в Греции: есть жертвы и разрушения
17:51, 08 июня 2008Мир
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11 человек оказались под завалами
Поступают сообщения о разрушениях и жертвах в результате мощного землетрясения на юго-западе Греции. Несколько зданий в населенных пунктах неподалеку от эпицентра рухнули или были серьезно повреждены.
По последним данным, 11 человек оказались под завалами. 1 человек погиб, несколько были ранены, - сообщают местные СМИ.
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился на полуострове Пелопоннес, в 35 километрах от города Патрас. Подземные толчки ощущались в Афинах и даже в городе Салоники на севере страны.
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