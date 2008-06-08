Землетрясение в Греции: есть жертвы и разрушения

Поступают сообщения о разрушениях и жертвах в результате мощного землетрясения на юго-западе Греции. Несколько зданий в населенных пунктах неподалеку от эпицентра рухнули или были серьезно повреждены.

По последним данным, 11 человек оказались под завалами. 1 человек погиб, несколько были ранены, - сообщают местные СМИ.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился на полуострове Пелопоннес, в 35 километрах от города Патрас. Подземные толчки ощущались в Афинах и даже в городе Салоники на севере страны.

Радио Свобода