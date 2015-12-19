Истребители НАТО снова перехватили военный самолет России у границ Латвии

Истребители воздушной полиции НАТО перехватили возле границ Латвии военный самолет России.

"Воздушная полиция НАТО 19 декабря в международном воздушном пространстве над Балтийским морем неподалеку от границы Латвии идентифицировала и перехватила Ил-20, принадлежащий российской армии", - сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

Air Policing jets on 19 DEC in international airspace above the Baltic Sea near LV border identified RU AF 1x Il-20. — NBS (@Latvijas_armija) 19 декабря 2015

При этом воздушное пространство ни одной из стран Балтии нарушено не было.

Военная активность вооруженных сил России в Европе последовала за аннексией Крыма и начала вооруженного конфликта в Украине, так как страны ЕС и НАТО выразили поддержку Украине, пишет ZN.UA.

Согласно данным НАТО, в 2014 году самолеты НАТО поднимались в воздух на перехват российских самолетов в три раза чаще, чем годом ранее.

В 2015 году "бряцание оружием" у границ НАТО со стороны РФ не прекратилось - страны Северной Европы регулярно сообщают о провокациях российских военных самолетов. В связи со всплеском активности авиации РФ в Балтийском регионе Латвия, Литва и Эстония приняли решение усилить военное сотрудничество и увеличить финансирование воздушной полиции НАТО в три раза.

Кроме того, в НАТО за полгода насчитали 250 перехватов российских самолетов над Европой. Это наибольшее количество за аналогичный период с момента окончания холодной войны.