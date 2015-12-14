Газета Financial Times назвала человека года

Причиной такого решения стала открытая миграционная политика Германии, передает РБК со ссылкой на публикацию на сайте издания.

Сохраняя двери Европы открытыми для более чем миллиона мусульманских беженцев, Меркель "оставит столь же прочное наследство, как и ее наставник, бывший канцлер Гельмут Коль, который руководил воссоединением Германии и созданием единой европейской валюты", подчеркивает FT.

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За свою политику Меркель часто подвергалась критике, в том числе со стороны собственных однопартийцев, напоминает издание. Те, кто не согласен с ней, обвиняют Меркель в высокомерии и самодовольстве, но ее сторонники говорят, что канцлер руководствуется христианскими принципами, веря в положительный эффект от миграции, отмечает газета.

FT приводит и слова самой Меркель, которая призывала сограждан прекратить обвинять мусульман и "показать силу своих убеждений": "Давайте иметь мужество, чтобы сказать, что мы — христиане. Давайте иметь мужество, чтобы сказать, что мы будем вести диалог с мусульманами".

Ранее Time назвал "Человеком года" канцлера Германии Ангелу Меркель. Второе место занял глава «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. На третьем месте оказался кандидат в президенты США Дональд Трамп. Четвертое место заняли активисты движения Black Lives Matter. На пятой позиции президент Ирана Хасан Роухани.