Порыв ветра свалил несколько вагонов поезда с моста в Техасе - СМИ
В Техасе из-за порывов ветра с эстакады свалились несколько вагонов поезда.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Kicks105.
Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 13 декабря, в городе Лакин округа Анджелина. Регион оказался под властью шквалистого ветра, ломавшего ветви деревьев и валившего рекламные щиты.
Поезд, проезжая по мосту над шоссейной дорогой, потерял устойчивость, и часть состава опрокинулась вниз.
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По сообщению департамента транспорта штата, в момент схода вагоны были пустыми. Каких-либо утечек веществ не произошло, пострадавших нет.
Движение по шоссе было временно закрыто, для ликвидации последствий инцидента на место направлены подъемные краны.
Помимо опасности сильного ветра, власти предупредили водителей о затоплении ряда участков.
UPDATE: TxDOT says it will take at least 48 hours to upright 64 rail cars blown off the tracks at Loop 287 near U.S. 69...Posted by Lufkin Police Department on Sunday, December 13, 2015