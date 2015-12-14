Порыв ветра свалил несколько вагонов поезда с моста в Техасе - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Kicks105.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 13 декабря, в городе Лакин округа Анджелина. Регион оказался под властью шквалистого ветра, ломавшего ветви деревьев и валившего рекламные щиты.

Поезд, проезжая по мосту над шоссейной дорогой, потерял устойчивость, и часть состава опрокинулась вниз.

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По сообщению департамента транспорта штата, в момент схода вагоны были пустыми. Каких-либо утечек веществ не произошло, пострадавших нет.

Движение по шоссе было временно закрыто, для ликвидации последствий инцидента на место направлены подъемные краны.

Помимо опасности сильного ветра, власти предупредили водителей о затоплении ряда участков.