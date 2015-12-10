США сомневаются, что КНДР имеет водородную бомбу - BBC
23:45, 10 декабря 2015Мир
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Белый дом ставит под сомнение наличие у Северной Кореи водородной бомбы, о чем заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
REUTERS
Доказательства, которые есть у Вашингтона "вызывают серьезные сомнения" относительно этих заявлений, сказал представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает BBC Украина.
В то же время США относятся очень серьезно к риску и угрозе из-за амбиций режима КНДР разработать ядерное оружие, добавил представитель администрации американского президента.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщило государственное агентство, заявил о наличии у страны водородной бомбы.
Если это правда, то это означает, что страна сделала значительный прогресс в ядерных возможностях.
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