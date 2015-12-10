Турция начала строительство стены на границе с Сирией - СМИ
Власти Турции начали строительство стены на 82-километровом участке границы с Сирией, который контролируется с сирийском стороны террористами "Исламского государства".
Об этом свидетельствуют видеоматериалы, оказавшиеся в распоряжении агентства Dogan, передает РБК.
По данным турецкого агентства, вдоль границы, в провинциях Килис и Газиантеп, устанавливаются 4-метровые плиты.
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При этом правительственный чиновник не смог подтвердить эту информацию.
Отмечается, что Турция усилила меры безопасности для предотвращения проникновения боевиков ИГ с территории Сирии. В августе Турция также начала строительство стены на границе в городе Рейханлы.
Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что США и Турция согласны с необходимостью полностью закрыть границу Сирии с Турцией для предотвращения нелегальной транспортировки нефти и передвижений боевиков.