Турция начала строительство стены на границе с Сирией - СМИ

Об этом свидетельствуют видеоматериалы, оказавшиеся в распоряжении агентства Dogan, передает РБК.

По данным турецкого агентства, вдоль границы, в провинциях Килис и Газиантеп, устанавливаются 4-метровые плиты.

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При этом правительственный чиновник не смог подтвердить эту информацию.

Отмечается, что Турция усилила меры безопасности для предотвращения проникновения боевиков ИГ с территории Сирии. В августе Турция также начала строительство стены на границе в городе Рейханлы.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что США и Турция согласны с необходимостью полностью закрыть границу Сирии с Турцией для предотвращения нелегальной транспортировки нефти и передвижений боевиков.