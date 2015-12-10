Цукерберг выступил в защиту мусульман

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я хочу добавить свой голос в поддержку мусульман в нашем сообществе и во всем мире. После аттак на Париж и ненависти на этой неделе я могу только представить себе тот страх, который чувствуют мусульмане, от того, что их будут преследовать за действия других людей. Как еврея, мои родители учили меня, что мы должны встать против нападок на все общины", - написал Цукерберг.

Он добавил, что Facebook всегда рад мусульманам.

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"Если вы мусульманин в этом сообществе, как лидер Facebook хочу, чтобы вы знали, что вам здесь всегда рады и что мы будем бороться, чтобы защитить свои права и создать мирную и безопасную среду для вас", - заявил основатель соцсети.

Напомним, что накануне американский миллиардер Дональд Трамп, считающийся одним из основных претендентов от Республиканской партии в кандидаты на пост президента США, заявил о том, что въезд мусульман в стране должен быть полностью приостановлен после инцидента со стрельбой в калифорнийском Сан-Бернардино, в ходе которой погибли 14 человек.

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