В Москве хотят снизить льготы на оплату комуслуг

Российский Минстрой готовится в 2016 году снизить затраты федерального бюджета на выделение субсидий регионам для льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), сообщают Ведомости.

"Ведомство снижает среднероссийский стандарт, из которого рассчитываются эти субсидии. Основное сокращение затронуло Москву. Снижение стандарта позволит в 2016 году переложить на столичный бюджет расходы на 30 миллиардов рублей (433 миллиона долларов), впрочем, власти Москвы, в свою очередь, обещают предоставлять льготы по оплате ЖКХ с большей адресностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные субсидии региональные власти России должны тратить на поддержку льготников и малоимущих, для которых оплата ЖКУ является обременительной.

Как поясняет заместитель исполнительного директора ассоциации "ЖКХ-развитие" Екатерина Тетушкина, меры соцподдержки по оплате ЖКУ предусмотрены, в частности, законом "О ветеранах" – ее предоставлением занимаются региональные власти, но средства выделяются из федерального бюджета.

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"В Москве проживает 3,3 миллиона льготников, по данным Мосгорстата, на одного жителя столицы РФ приходится 19,2 квадратного метра. Таким образом, снижение стандарта для Москвы приведет к экономии до 30,4 миллиарда рублей (440 миллионов долларов) федеральных средств в 2016 года – эти расходы будут переложены на бюджет Москвы", - подчеркивается в статье.