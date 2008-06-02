Чавес призвал посеять зерно революции во всем мире

Президент Венесуэлы Уго Чавес обратился с революционным призывом к членам проправительственной Единой социалистической партии страны, сообщает венесуэльское государственное агентство ABN.

"Перед нами стоит задача посеять зерно революции во всем мире, и это мы должны сделать спокойно, но с твердостью интернационалиста", - заявил Чавес на встрече с кандидатами в губернаторы и мэры городов от правящей партии.

По мнению венесуэльского лидера, революционные идеи необходимо пропагандировать в Западном полушарии, Европе, Африке и даже России.

"От Канады до Аргентины, а также странах Карибского бассейна должны распространиться наши идеи, - сказал Чавес... - Мы должны прийти и в сердце Африки - нашей матери, наша партия должна пройти по всей Европе, начиная с берегов Португалии и до бескрайних степей дружественной и братской нам России", - цитирует Чавеса РИА "Новости".

Президент Венесуэлы полагает, что распространение революционных идей в мире должен завершиться созданием целой сети международных движений.

"Главная задача социалистической Единой партии Венесуэлы заключается в том, чтобы создать широкую сеть дружественных нам международных движений на всех континентах, где противостоят имперской гегемонии (США)", - сказал он.