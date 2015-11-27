Путин решил усилить меры секретности в своей резиденции

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Меры предпринимаются для обеспечения режима секретности, для предотвращения нежелательных утечек информации", - сказал он.

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"В этом плане меры действительно усилены", - добавил Песков.

Напомним, ранее Путин поручил разработать "систему современных взглядов" на угрозы и пополнить запасы противогазов.

«Даны поручения сформировать систему современных взглядов на те вызовы и угрозы, которые ныне существуют», - рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.