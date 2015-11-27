Путин решил усилить меры секретности в своей резиденции
12:21, 27 ноября 2015Мир
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В резиденции главы государства в Ново-Огареве усилены меры по предотвращению утечек информации.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Меры предпринимаются для обеспечения режима секретности, для предотвращения нежелательных утечек информации", - сказал он.
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"В этом плане меры действительно усилены", - добавил Песков.
Напомним, ранее Путин поручил разработать "систему современных взглядов" на угрозы и пополнить запасы противогазов.
«Даны поручения сформировать систему современных взглядов на те вызовы и угрозы, которые ныне существуют», - рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
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