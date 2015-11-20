В Марокко сообщили об аресте брата организатора парижских терактов

Сообщается, что Яссин Абауд был задержан на территории Марокко в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что среди убитых в ходе спецоперации спецназа в парижском пригороде Сен-Дени была Хасна Айт-Булахсен — двоюродная сестра Абауда, пишет Росбалт.

Читайте такжеЗахватчики отеля в Мали общались на английском – Reuters

Вечером 13 ноября в Париже произошла серия террористических атак. По последним данным, 130 человек погибли, число пострадавших составляет 352 человека, 99 из них находятся в критическом состоянии.