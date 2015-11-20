В Марокко сообщили об аресте брата организатора парижских терактов
15:51, 20 ноября 2015Мир
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Власти Марокко сообщили об аресте младшего брата предполагаемого организатора терактов в Париже Абдельхамида Абауда, передает Reuters.
Брата террориста арестовали еще в прошлом месяце / espanarusa.com
Сообщается, что Яссин Абауд был задержан на территории Марокко в прошлом месяце.
Ранее сообщалось, что среди убитых в ходе спецоперации спецназа в парижском пригороде Сен-Дени была Хасна Айт-Булахсен — двоюродная сестра Абауда, пишет Росбалт.
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Вечером 13 ноября в Париже произошла серия террористических атак. По последним данным, 130 человек погибли, число пострадавших составляет 352 человека, 99 из них находятся в критическом состоянии.
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